Попков Гавриил Евстафьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Попков
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Евстафьев
- Дата исполнения приговора
- 12 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 192
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67979. Попковъ, Гавріилъ Евстафьевъ. К. Суражск. у., Ущерпск. в., с. Александровки-Смялъ, 64 л.; — 3. Н. 3 уч. Суражск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 12 Авг. 907.
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