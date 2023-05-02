Петров Федор
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петров
- Имя
- Федор
- Дата исполнения приговора
- 04 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 186
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67812. Петровъ, Федоръ. К. Новгородск. у., Высоковск. в., д. Орелья, 50 л.; — Новгородск. О. С., 149 и 1480 У., тюр. 3 м. Исп. 4 Іюля 907.
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