Петров Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Федор

Петров Федор

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Федор
Дата исполнения приговора
04 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
67812. Петровъ, Федоръ. К. Новгородск. у., Высоковск. в., д. Орелья, 50 л.; — Новгородск. О. С., 149 и 1480 У., тюр. 3 м. Исп. 4 Іюля 907. 

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close