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Комарович Андрей Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комарович
Имя
Андрей
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
134132. КОМАРОВИЧЪ, АНДРЕЙ ФЕДОРОВЪ. К. Быховск. у., Городецк. в., с. Мокраго, 24 л.; — З. Н. 2 уч. Быховск. у. 18 Сент. 909, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 18 Сент. 909. | 907 50085 169 М.

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