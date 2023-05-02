Филимонова Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилимонова Александра Петровна

Филимонова Александра Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филимонова
Имя
Александра
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
11 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 368
Источник
Скан
Оригинальная запись
12628. ФИЛИМОНОВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА, 18 л., Тульск. г., б. Чернск. у., Мещеринск. в., д. Раево. Московск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 11/ѴІІ—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close