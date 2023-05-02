Гуреев Алексей Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гуреев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3589. ГУРЕЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 16 л., Городищенск. у., Чертеимск. в., д. Екатериновки. Пензенск. Губсуд. Ст. 149 ч. 2. лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 1 г. Исп. 17 дек. 923.
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