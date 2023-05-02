Кулев Александр Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кулев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 07 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 213
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7509. КУЛЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, 17 л., Слободск. у., Вачинск. в., с. Прокопья. Н. С. 1 уч. г. Вятки. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 4 м. Исп. 7 февр. 923 .
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