Андреев Петр Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Петр Григорьев

Андреев Петр Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Петр
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
129496. АНДРЕЕВЪ, ПЕТРЪ ГРИГОРЬевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Козлова, 30 л., рд. въ г. Тамбовѣ; — Рязан. О. С. 2 Сент. 909, 12, 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 15 Окт. 909. | 902 325 1651 У. | 93 86780 169 М. | 900 85496 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 99 г. № 52045. | 95 68272 1655 У. | 93 61211 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close