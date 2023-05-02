Андреев Петр Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129496. АНДРЕЕВЪ, ПЕТРЪ ГРИГОРЬевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Козлова, 30 л., рд. въ г. Тамбовѣ; — Рязан. О. С. 2 Сент. 909, 12, 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 15 Окт. 909. | 902 325 1651 У. | 93 86780 169 М. | 900 85496 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 99 г. № 52045. | 95 68272 1655 У. | 93 61211 169 М.
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