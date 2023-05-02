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Древин Иннокентий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Древин
Имя
Иннокентий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
08 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
4082. ДРЕВИН ИННОКЕНТИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 31 г., Иркутск. у., Усольск. в. и с. Иркутск. Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 1. 184 ч. 2, лиш. св. 9 л. 7 м. 16 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 8 ноября 923.

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