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Дорофеев Александр Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дорофеев
Имя
Александр
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
10 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 82
Источник
Скан
Оригинальная запись
46558. ДОРОФЕЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ДМИТріевъ. К. Варнавин. у., Черновск. в., д. Акатовъ, 40 л.; — Костром. О. С., 134, 149, 152, 2.18 и 910 У. и Выс. маниф., 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 10 Іюня 905.

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