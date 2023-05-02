Дорофеев Александр Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дорофеев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46558. ДОРОФЕЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ДМИТріевъ. К. Варнавин. у., Черновск. в., д. Акатовъ, 40 л.; — Костром. О. С., 134, 149, 152, 2.18 и 910 У. и Выс. маниф., 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 10 Іюня 905.
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