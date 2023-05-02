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Буров Василий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буров
Имя
Василий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
02 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
13598. БУРОВ, ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, 38 л. Гр. Медынск. у., Александровск. в., д. Хопилово; — Р. Т. г. Петрограда. Мошеннич., пр. р. 18 л., с зач. 5 м. и 18 д. пр. з. Исп. 2 июля 920.

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