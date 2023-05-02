Булатова Татьяна Семенова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Булатова
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Семенова
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130402. БУЛАТОВА, ТАТЬЯНА СЕМЕнова. К. Мосальск. у., Замоцк. в., д. Быковой, 36 л., рд. въ г. Москвѣ; — М. С. Сокольническ. уч. г. Москвы 24 Сент. 909, 169 М., тюр., 3 м. Исп. 24 Сент. 909.
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