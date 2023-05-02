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Рыженков Иван Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рыженков
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
02 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8479. РЫЖЕНКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 29 л., Ростовск. у., Шалинск. в., д. Красной. Саратовск. Губсуд. Ст. ст. 81 ч. 1, 180 п. ≪б≫, 220, лиш. св. 10 л. Исп. 2 марта 923.

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