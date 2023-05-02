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Елистратова Анна Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Елистратова
Имя
Анна
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
2939. ЕЛИСТРАТОВА АННА ГРИГОРЬЕВНА, 36 л., б. Екатеринбургск. г., г. Невьянска. Н. С. 13 уч. б. Екатеринбургск. у. Ст. 140б, лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 1 ½ г. П. в. з. с. 28/Х—24. 

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