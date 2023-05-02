Гуськов Алексей Макарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гуськов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Макарович
- Дата исполнения приговора
- 09 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 61
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14476. ГУСЬКОВ, АЛЕКСЕЙ МАКАРОВИЧ, 31 г. Гр. Новгородск. у., Еремическ. в., д. Луяки; — Н. С. 4 отд. Петроградск. р. Убийство, лиш. св. 3 г. Исп. 9 февр. 920.
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