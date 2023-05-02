Птицын Тихон Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Птицын
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18448. ПТИЦЫН, ТИХОН ТИМОФЕЕВИЧ, 33 л. Гр. Алексинск. у., Покровск. в., д. Хрипково; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Петровск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 1 м. и 4 д. пр. в., по амн. нак. сокр. на ⅔. Осужд. 20 нояб. 920.
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