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Гаврилов Корней Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гаврилов
Имя
Корней
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
20 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 51
Источник
Скан
Оригинальная запись
1686. ГАВРИЛОВ КОРНЕЙ ИВАНОВИЧ, 50 л., Донецк. окр., с. В.-Макеевки. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 20/ХІІ—24.

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