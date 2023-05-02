Маликов Хабибулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маликов
- Имя
- Хабибулла
- Дата исполнения приговора
- 26 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8617. МАЛИКОВ ХАБИБУЛЛА, Тартск. у., Тавско-Утузск. в. и с. Н. С. 9 уч. Омск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 26 янв. 923.
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