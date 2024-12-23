Чайко Иван Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чайко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- __ декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 501
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33408. ЧАЙКО, ИВАНЪ ВАСИЛЬЕВЪ (Фоминъ). К. изъ сс.-посел. Тобольск. у., Черноковск. в., д. Фокина, 55 л., рд. Ново-Москов. у., въ в. и д. Поповкѣ; — Тобольск. О. С., 2 и 4 п. 184, 135, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. въ Дек. 908. | 907 36902 1655 У. | 93 110891 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 93 г. № 76381 | 904 46562 1653 У.
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