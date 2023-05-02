Адамский Генрих Теодоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адамский
- Имя
- Генрих
- Отчество
- Теодоров
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129318. АДАМСКІЙ, ГЕНРИХЪ ТЕОДОровъ. Мщ. г. Лодзи, 20 л., рд. въ г. Озорковѣ, Ленчицк. у.; — Гм. С. 3 окр. Лодзинск. у. 15 Сент. 909. | 1 п. 12 и 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 2 Окт 909.
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