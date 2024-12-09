Солдатенков Осип Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Солдатенков
- Имя
- Осип
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 308
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98780. СОЛДАТЕНКОВЪ, ОСИПЪ ФЕДОровъ, 24 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Велиж. у., Чепельск. в., д. Пасторки; — Смолен. О. С., 20 Янв. 911, 152, 1489 и 2 ч. 1490 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 30 Нояб. 910 г. (1654¹ У., арест. отд. 4 г.), каторж. раб. 5 л. Исп. 3 Іюня 911. | 905 77301 170¹ М.
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