Шиленков Алексей Богданович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шиленков
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Богданович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 257
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8222. ШИЛЕНКОВ, АЛЕКСЕЙ БОГДАНОВИЧ, 53 л. Гр. Устюжнск. у., Соминск. в., д. Дубровы; - М. Н. С. 9 уч. Устюжнск. у. Кража, прин. раб. 1 г., по амнист. 2 годовщ. окт. револ. от нак. освоб.
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