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Шиленков Алексей Богданович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шиленков
Имя
Алексей
Отчество
Богданович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
8222. ШИЛЕНКОВ, АЛЕКСЕЙ БОГДАНОВИЧ, 53 л. Гр. Устюжнск. у., Соминск. в., д. Дубровы; - М. Н. С. 9 уч. Устюжнск. у. Кража, прин. раб. 1 г., по амнист. 2 годовщ. окт. револ. от нак. освоб.

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