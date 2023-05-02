Шмаков Ефим Ермолаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шмаков
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Ермолаев
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 340
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46949. ШМАКОВЪ, ЕФИМЪ ЕРМОЛАевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Васильск. у., Юринск. в., д. Удѣльнаго Шумца, 32 л.; — Казанск. О. С., 4 п. 134, 135, 152 и 1654 У., арест. отд. 5 л. Исп. 19 Марта 907. | 99 106840 1655 У. | 96 56710 170 М. | 97 20453 170 М. | 93 76742 170¹ М.
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