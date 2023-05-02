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Ободовский Василий Прокофьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ободовский
Имя
Василий
Отчество
Прокофьевич
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
7095. ОБОДОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ. 28 л., Гайсинск. у. и в. В. Т. Триб. Южн окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. ≪ж≫, лиш. св. 3 г. Исп. 27 ноября 923.

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