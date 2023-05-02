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Савинов Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савинов
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
8597. САВИНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 29 л., Угличск. у., Покровск. в., д. Кадычник. Бывш. Петроградск. Губсуд Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 21 сент. 923.

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