Панкратов Андрей Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панкратов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 166
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17953. ПАНКРАТОВ, АНДРЕЙ ИЛЬИЧ, 28 л. Гр. Рязанск. у., Остроменск. в., д. Карцево; — Р. Т. Рязано-Уральск. ж. д. Хищение, лиш. св. 3 г. условно, с отправ. на фр. Исп. 16 нояб. 920.
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