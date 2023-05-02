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Панкратов Андрей Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панкратов
Имя
Андрей
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
16 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 166
Источник
Скан
Оригинальная запись
17953. ПАНКРАТОВ, АНДРЕЙ ИЛЬИЧ, 28 л. Гр. Рязанск. у., Остроменск. в., д. Карцево; — Р. Т. Рязано-Уральск. ж. д. Хищение, лиш. св. 3 г. условно, с отправ. на фр. Исп. 16 нояб. 920.

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