Лебедев Ефим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Ефим Иванович

Лебедев Ефим Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лебедев
Имя
Ефим
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
7960. ЛЕБЕДЕВ ЕФИМ ИВАНОВИЧ, 37 л., Оханск. у., Пихтовск. в. и с. Уральск. Облсуд. Ст. 114 ч. 1, лиш. св. 2 г. Исп. 23 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.