Хамидуллов Велеулла Губейдуллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хамидуллов
- Имя
- Велеулла
- Отчество
- Губейдуллов
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 570
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96416. ХАМИДУЛЛОВЪ, ВЕЛЕУЛЛА Губейдулловъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Буинск. у., Архангельск. в., д. Татарскихъ-Шатрашанъ, 36 л.; — З. Н. 1 уч. Карсун. у., 169, 2, 4 и 8 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 21 Мая 908. | 903 21212 1655 У., по совок. съ приг., напеч. 902 г. № 105757.
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