Гурулев Федор Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гурулев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 05 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 104
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3607. ГУРУЛЕВ ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ, 17 л., Нерчинск. у., Олинск. в и с. Забайкальск. Губсуд. Ст. 169, лиш св. 1 г. Исп. 5 июня 923.
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