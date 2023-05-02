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Захаров Вениамин Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Захаров
Имя
Вениамин
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
22 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 100
Источник
Скан
Оригинальная запись
3429. ЗАХАРОВ ВЕНИАМИН ВАСИЛЬЕВИЧ, 29 л., г. Челябинска. Уральск. Облсуд. Ст. 76 лиш. св. 10 л. П. в. з. с. 22/ѴІ—24.

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