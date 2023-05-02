Артемьев Василий Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артемьев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44953. АРТЕМЬЕВЪ, ВАСИЛІЙ МАТВѢевъ. К. Вышневолоцк. у., Доркск. в. и д., 17 л., рд. т. же у. и в., въ д. Вяжищѣ; — Тверск. О. С., 140 и 1647 У., тюр. 8 м. Исп. 7 Іюня 905.
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