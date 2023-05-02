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Бессонов Василий Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бессонов
Имя
Василий
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
24 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
615. Бессонов Василий Трофимович, 48 л., г. Липецка. Н. С. 6 уч. Липецк. у. Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. Зг. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 24/ІѴ—26.

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