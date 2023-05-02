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Шашлова Анастасия Исаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шашлова
Имя
Анастасия
Отчество
Исаевна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
8173. ШАШЛОВА, АНАСТАСИЯ ИСАЕВНА, 39 л. Гр. Тутаевск. у., Алексейцевск. в., с. Зманова; - Н. С. 6 р-на Тутаевск. у. Кража, общ. раб. 8 м. условно.

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