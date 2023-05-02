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Нечунаева Феодосия Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нечунаева
Имя
Феодосия
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
11 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 283
Источник
Скан
Оригинальная запись
9984. НЕЧУНАЕВА ФЕОДОСИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 38 л., Елабужск. к., Красноярск. в., д. Волково. Н. С. 4 уч. Елабужск. к. Ст. 140а, лиш. св. 3 г. Исп. 11 июля 923.

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