Елохин Иван Титович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Елохин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Титович
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2883. ЕЛОХИН ИВАН ТИТОВИЧ, 37 л., Переяславль-Залесск. у. и в., д. Погост. . Н. С. Дежур. Камер. г. Ив.-Вознесенка. Ст. 14оа, лиш. св. 3 г. Исп. 25 июня 923.
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