Бинишевский Федор Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бинишевский
- Имя
- Федор
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 113244. БИНИШЕВСКІЙ, ФЕДОРЪ михайловъ (онъ же Биняшевскій). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Одессы, 21 г.; — Одесск. О. С., 9, 114 и 1 ч. 1655 У., тюр. 1½ г. Исп. 4 Іюня 909. | Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 74547. | 908 67749 1647 У., по сов. съ приг., напеч. 903 19814170 М. въ 907 г. № 54771. | БИНЯШЕВСКІЙ, ФЕДОРЪ МИХАЙЛОВЪ | см. Бинишевскій (ІХ кн. 909).
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.