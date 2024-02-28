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Березовский Арсентий Романов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Березовский
Имя
Арсентий
Отчество
Романов
Дата исполнения приговора
05 декабрь 1886
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
17603. БЕРЕЗОВСКІЙ, Арсентій Романовъ. Кр. Павлоград. у., Стешино-Чорноглазовск. в., с. Стешино-Черноглазова (хлѣбопаш.), 21 г.; приг. М. С. 4 уч. Павлоград. окр., по 3 п. 18, 169 и 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 6 м. и 10 дней. Исп. 5 Дек. 1886 г.

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