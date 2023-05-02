Осокин Иван Кириллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Осокин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Кириллов
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 297
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 137097. ОСОКИНЪ, ИВАНЪ КИРИЛЛОВЪ. К. Кашин. у., в. и д, Бобровой, 32 л.; — СПБ. Ст. М. С. 35 уч. 13 Окт. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 13 Окт. 909. 909 106076 169 М. |906 5646 169 М. 908 111417 169 М.
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