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Тарабаев Владимир Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тарабаев
Имя
Владимир
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
15 ноябрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8335. ТАРАБАЕВ, ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, 44 л. Гр. б. г. Петрограда; — Особ. сес. Н. С. при б. Петроградск. Губсовнарсуде. Мошеннич., лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. на ⅓. Срок исп. не указ., осужд. 15 ноября 921.

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