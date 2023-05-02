Тарабаев Владимир Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тарабаев
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8335. ТАРАБАЕВ, ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, 44 л. Гр. б. г. Петрограда; — Особ. сес. Н. С. при б. Петроградск. Губсовнарсуде. Мошеннич., лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. на ⅓. Срок исп. не указ., осужд. 15 ноября 921.
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