Ханин Исаак Давыдович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ханин
- Имя
- Исаак
- Отчество
- Давыдович
- Дата исполнения приговора
- 05 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 342
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11350. ХАНИН, ИСААК ДАВЫДОВИЧ, 20 л. Гр. Лифляндск. г., м. Шмельжен; — Н. С. Мясницк. у. г. Москвы. Труддезертир., лиш. св. 1 г., с зач. 7 д. пр. з. Исп. 5 февр. 920.
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