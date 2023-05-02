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Ханин Исаак Давыдович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ханин
Имя
Исаак
Отчество
Давыдович
Дата исполнения приговора
05 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 342
Источник
Скан
Оригинальная запись
11350. ХАНИН, ИСААК ДАВЫДОВИЧ, 20 л. Гр. Лифляндск. г., м. Шмельжен; — Н. С. Мясницк. у. г. Москвы. Труддезертир., лиш. св. 1 г., с зач. 7 д. пр. з. Исп. 5 февр. 920.

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