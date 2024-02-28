Лебедев Иван Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лебедев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 274
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38010. ЛЕБЕДЕВЪ, ИВАНЪ ВАСИЛЬЕВЪ (онъ же Ваха), 53 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Сергачск. у., Богородск. в., с. Кузьминки — Симбир. О. С., 3 Нояб. 910,931* У., арест. отд. 3½ г. Исп. 23 Дек. 910. 909 11781 170 М.| 90 5309 170 М. 902 46032 1654 У. | 83 14022 1655 и 1694 У. 95 57723 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.