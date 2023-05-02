Иванютин Клим Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванютин
- Имя
- Клим
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 10 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 108
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3780. ИВАНЮТИН КЛИМ ЯКОВЛЕВИЧ, 67 л., Смоленск. у., Спасск. в., д. Мотовки. Н. С. 2 уч. Ельнинск. у. Ст. ст. 114, 180, лиш. св. 2 г. Исп. 10 янв. 923.
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