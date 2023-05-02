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Гридин Иван Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гридин
Имя
Иван
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
46283. ГРИДИНЪ, ИВАНЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Суджан. у., Скороженск. в., с. Гридина, 33 л.; — М. С. 6 уч. Армавир. окр., 169 и 170 М., тюр. 10 м. Исп. 30 Мая 905.

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