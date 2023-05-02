Кравченко Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко Василий Дмитриевич

Кравченко Василий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кравченко
Имя
Василий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
28 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
5116. КРАВЧЕНКО ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 33 л., Каинск. у., Чумаковск. в., с. Зонова. Н. С. 3 уч. Ойратск. обл. Ст. ст. 114 ч. 2 и 179, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 28 авг. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close