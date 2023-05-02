Нистратов Михаил Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нистратов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 08 апрель 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 198
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8453. Нистратов Михаил Антонов., 34 л., Скопинск. у. и в., с. Новые-Кельцы. Н. С. 3 уч. Скопинск. у. Ст. 2 ч. 175, л. с. 2½ г. 8 апр. 927.
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