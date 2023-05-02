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Молчанов Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Молчанов
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
06 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 268
Источник
Скан
Оригинальная запись
9466. МОЛЧАНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 29 л, Ярославск. г., б. Любинск. у., Черностанск. в., д. Голосово. Н. С. 4 уч. б. Любимск. у. Ст. 180 п. «б»», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 6 дек. 923.

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