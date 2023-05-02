Гонтюров Козьма Игнатеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гонтюров
- Имя
- Козьма
- Отчество
- Игнатеев
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38594. ГОНТЮРОВЪ, КОЗЬМА ИГНАТѣевъ (онъ же Гонтаревъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Раненбург. у., в. и с. Дубового, 28 л.; — Рязанск. О. С. (во 2 р.), 134, 135, 162 и 225 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 96222, арест. отд. 3 г. и 4 м. Исп. 24 Марта 905. | 99 91820 1655 У.
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