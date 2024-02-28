Соколова Лукерья Филиппова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соколова
- Имя
- Лукерья
- Отчество
- Филиппова
- Дата исполнения приговора
- 11 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 553
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26922. СОКОЛОВА, Лукерья Филиппова. Кр. Мосальск. у., Батищевск. в., д. Батищевой (кухарка), 43 л.; род. Медын. у., въ д. Желетовой; приг. М. С. Пречистен. уч. г. Москвы (во 2 р.), по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 4 м. Исп. 11 Янв. 1887 г.
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