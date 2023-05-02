Старчиков Сергей Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Старчиков
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 25 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 313
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12013. Старчиков Сергей Ильич, 23 л., Острогожск. у., Репьевск. в. и с. В. Т. 2 стр. корп. г. Москвы. Ст. 1 ч. 7 ПВП, лиш. св. 1 г. 6 м. П. в. з. с. 25/І—26.
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