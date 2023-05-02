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Заозерская Екатерина Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Заозерская
Имя
Екатерина
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
30 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 88
Источник
Скан
Оригинальная запись
23951. ЗАОЗЕРСКАЯ, ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА, 25 л. Гр. г. Петрограда; — Н. С. Петроградск. р. 3 отд. г. Петрограда. Сбыт. краден., лиш. св. 3 м., с зач. 1 м. и 20 д. пр. з. Исп. 30 марта. 920.

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