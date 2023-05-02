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Симаков Андрей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Симаков
Имя
Андрей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
10 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 293
Источник
Скан
Оригинальная запись
9746. СИМАКОВ, АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 35 л. Гр. Ростовск. у., Воржск. в., д. Новодугевенки; — Н. С. Рогожск. уч. г. Москвы. Кража лиш. св. 1 г. Исп. 10 авг. 920.

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